خبير يحذر من العسل المغشوش وينصح المستهلك بأهم طرق اكتشافه

مع دخول موسم الشتاء، وزيادة الحاجة إلى مصادر التغذية ذات الطاقة العالية، يميل المستهلك لشراء كميات أكبر من عسل النحل الطبيعي، لما له من فوائد متعددة أهمها تقوية جهاز المناعة والحماية من نزلات البرد والعديد من الفوائد الأخرى، وكذلك تتعدد أنواعه التي نتعرف عليها في التقرير التالي.

وسألت «الوطن»، أحد خبراء النحل وإنتاج العسل عن أنواع العسل المتوفرة في السوق المحلي، ومبيعاته، وتصديره، وما أشهر طرق غش العسل في السوق، وكيفية التصدي لها؟

أنواع عسل النحل في مصر.. تعرف عليها

في البداية، قال الدكتور أيمن غنية، أستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات قسم بحوث النحل، إنَّ أنواع العسل المتوفرة من الإنتاج المحلي في مصر عديدة، أشهرها عسل النحل المنتج من الموالح، وعسل نحل زهرة البرسيم، وهما الأكثر انتشاراً، بالإضافة إلى عسل نحل سدر الجبل.

وأضاف «غنية»، أنَّ هناك أنواعا أخرى أقل انتشاراً مثل عسل الأثل، وهو من أزهار أشجار برية مثل الجاذورين، ويتركز في الغالب في رأس سدر وصعيد مصر، وهو كذلك مثل عسل السنط أو الموز والنباتات الطبية والشمر والمورنجيا.

مصر تصدر العسل.. وتمنع استيراده بالقانون

وبالنسبة للتصدير، أكد «غنية»، أنَّ إنتاج مصر من العسل يكفي استهلاكها المحلي، بل ويوجد فائض للتصدير، مستطرداً: «هناك قانون يمنع استيراد العسل».

وعن الكمية المنتجة سنوياً، كشف عن وصول الإنتاج المحلي من العسل بأنواعه، إلى 150 ألف طن عسل سنوياً، من 2 مليون خلية نحل منتشرة بأنحاء الجمهورية.

وتابع في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ مصر تصدر نحو مليون طن عسل نحل سنوياً سنط.

وبالنسبة لأكثر طرق غش العسل، أكد خبير إنتاج العسل وأستاذ بحوث النحل، على أنَّ أشهر الطرق لغش عسل النحل تكون بعيداً عن عملية الإنتاج ذاتها، أي بعيداً عن خلايا النحل، موضحاً: «في الغالب يتم تعبئة الجلوكوز وبيعه على أنه عسل خام».

الكشف بمجرد التذوق.. وطرق أخرى تعرف عليها؟

وعن أفضل الطرق لاختبار العسل، قال «غنية»، إنَّه يمكن ذلك بمجرد تذوقه من المستهلك، أو عبر الفحص الميكروسكوبي، حيث يتبين أنه لا يحتوي على حبوب لقاح.

وأضاف، بأنه توجد طريقة أخرى تعد الأسرع والأيسر ولا تحتاج إلى فحص أو معامل، وهو تدني سعر العسل المباع، والذي يدل على أنه ليس عسلاً صافياً.

أسعار عسل النحل.. أجوده والمغشوش منه

واستفاض «غنية»، بأنَّ هناك محلات لبيع عسل النحل تعرض ما يزن الكيلو جرام، أو ما يقاربه، بحوالي 20 جنيها فقط، وهو ما يدعو للشك بالطبع، حيث يباع السكر بسعر 14 جنيه للكيلو، الأمر الذي يجعل المستهلك يتساءل عن ماهية ومكونات العسل المباع أو المعروض بثمن بخس!

كما أكد أيمن غنية، على أنَّ التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو من عسل النحل الصافي أو الممتاز، تصل إلى 80 جنيها، كما تعد الأنواع الجيدة منه من أهم المكملات الغذائية.