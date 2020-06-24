جامعة دمنهور تواجه كورونا بإنتاج عسل نحل "قطفة البرسيم"

أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، سعي الجامعة لتوفير منتجات غذائية لرفع المناعة لدى الأفراد، بما يساهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن على رأس تلك المواد الغذائية عسل النحل المُغذى على أزهار خبز النحل "قطفة البرسيم"، والذي يعد من أهم الأغذية التي تؤدي لرفع المناعة، مشيرًا إلى إنتاجه من مناحل كلية الزراعة بالجامعة.

وقال "صالح" في بيان صادر للجامعة، عسل النحل مضاد حيوي طبيعي ومقو لجسم الإنسان، كما أنه يقوى جهاز المناعة الذي يتولى مقاومة جميع الأمراض التي تهاجمه، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم أتت في سورة "النحل".

وأكد رئيس الجامعة، المتخصص فى الرقابة الصحية على الأغذية ومنتجاتها، وتكنولوجيا وسلامة الغذاء، أن العامل الأساسي لمواجهة كورونا ومحاربتها هو رفع كفاءة الجهاز المناعي وتقويته جيدًا، حتى لا يكون أكثر عرضة للعدوى بالفيروس، وهذا يتم من خلال تناول عدد من الأطعمة والمواد الغذائية أهمها عسل النحل الطبيعي.

كما تحتوي البقوليات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك على العناصر الغذائية الهامة، وكذلك الفيتامينات اللازمة لرفع مناعة الجسم، بحسب "صالح".