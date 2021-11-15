منظمة ترامب تتفق على بيع فندقه الدولي بـ 375 مليون دولار

أبرمت منظمة ترامب، التابعة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاقا حول بيع فندقها في واشنطن لشركة «سي جي آي مرشانت جروب» الاستثمارية.

اكتمال عملية البيع سيتم في الربع الأول من العام المقبل

وأشارت المصادر، إلى اكتمال عملية البيع سيتم في الربع الأول من العام المقبل 2022، حيث تدرس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي شروط الإيجار بين منظمة ترامب والحكومة الفيدرالية وتحقق في قضية تضارب محتمل للمصالح.

وقالت مصادر مطلعة، إن الاتفاق نص على بيع فندق ترامب الدولي بقيمة 375 مليون دولار، موضحة أن «سي جي آي» تنوي إزالة اسم ترامب المكتوب بأحرف ذهبية من واجهة المبنى، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الشركة توصلت إلى اتفاق حول استخدام العلامة التجارية مع «هيلتون ورلدوايد هولدنج، التي ستدير الفندق.

وعانى فندق ترامب، خلال السنوات اـ4 الماضية، من خسائر تجاوزت 70 مليون دولار، فيما قال الرئيس الأمريكي السابق، إن الفندق حقق له أرباحا تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

من جانبه، رد رجل الأعمال الأمريكي، أغنى رجل في العالم، مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، بطريقته الخاصة على تغريدة للسناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي طالب في مرات عديدة بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء: «أنا أنسى دائما أنك لا تزال على قيد الحياة».

وكان ساندرز، البالغ من العمر «80 عاما»، قال في تغريدة في وقت سابق، إنه يجب الطلب من فاحشي الثراء أن يدفعوا نصيبهم العادل.

وأضاف ماسك متسائلا: «هل تريد مني أن أبيع المزيد من الأسهم يا بيرني؟ فقط قلها».

من جانبها، دعت ميليسا بيرن، الناشطة التقدمية المؤيدة لـ ساندرز، في تغريدة، الناس إلى التوقف عن شراء أسهم «تسلا»، مضيفة: «لا تكافئوا الرجال المسيئين».

عربيا، كشف وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، أمس الأحد، إن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي «2023-2025»، وقال إن مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والقطاع العام، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة.