ليبيا تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين الانتخابات المقبلة

دعت السلطات الليبية، أمس الأحد، المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين ومراقبة الانتخابات المقبلة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أهمية إجراء الانتخابات، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه يحاول بقدر الإمكان إنهاء هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كل الليبيين في 24 ديسمبر المقبل، حتى يسلم الدولة لسلطة منتخبة.

الرئاسي الليبي يثمن جهود مفوضية الانتخابات

وثمن المجلس الرئاسي الليبي، جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساعيها الرامية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيدا بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من أراضي البلاد.

ورحب الرئاسي الليبي، بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس الدولي التي أقرتها الدول المشاركة في المؤتمر قبل يومين، وقال إن المؤتمر أتى في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة واستقرار دائم.

وشدد «المنفي»، على ضرورة ألا تكون هناك خلافات على المرشحين الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى عدم القلق من وجود أي شخصية يرى القانون، قانون الانتخابات، بأن الشروط تنطبق عليها، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

وكان سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أعلن أمس الأحد، ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية الليبية، فيما قال مستشار اتحاد القبائل الليبية، خالد الغويل، إن ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية يعد حدثا تاريخيا في البلاد بأتم معنى الكلمة، ويعبر عن تطلعات ومطالب الشعب الليبي، وفقا لما ذكرته «بوابة أفريقيا» الإخبارية.