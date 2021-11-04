مفوضية الانتخابات الليبية تعلن فتح باب الترشح للرئاسة والبرلمان الأحد

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أنها ستعقد يوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد.

ودعت المفوضية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد بتمام الساعة 12 ظهرا، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

دائرة انتخابية واحدة للانتخابات الرئاسية والفائر بـ50%+1

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، إن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا.

وأضاف أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي سيحصل على 50٪ + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، فيما تعلن الجولة الثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة.

وأوضح رئيس المفوضية أن الجولة الثانية سيتنافس فيها المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى.

إجراء الانتخابات النيابية الليبية بالنظام الفردي على 75 دائرة

ومن ناحية أخرى، كشف «السائح»، أن الانتخابات النيابية تعتمد على النظام الفردي، وتقسيم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، ويفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

ولفت رئيس المفوضية إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن مجلس النواب قابلان للتطبيق من الناحية الفنية.

2.8 مليون بطاقة انتخابية تم تسلمها من اللجان المختصة

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

وقال رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية، وليد سيالة، إنه سيتم توزيع ما يزيد عن 2.8 مليون بطاقة على كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن.

وأضاف «سيالة»، أن عملية التوزيع جرت بالتعاون مع شركة بريد ليبيا التي تكفلت بنقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسلم المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.