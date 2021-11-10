وظائف النيابة العامة للنساء 1443.. الشروط وخطوات التقديم

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن وظائف النيابة العامة للنساء 1443؛ إذ أعلنت النيابة العامة السعودية عن وظائف شاغرة للنساء والرجال في جميع أنحاء المملكة، وذلك بمجالات مختلفة: «التكنولوجيا، الإدارة، الهندسة، وظائف فنية»، وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها 284 وظيفة.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل وظائف النيابة العامة للنساء 1443، والشروط المطلوبة، وفق ما أعلنته النيابة العامة في السعودية، وجاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف النيابة العامة للنساء 1443

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- اجتياز المتقدم لـ الوظائف جميع الاختبارات التي يتم إجراؤها في الأيام المحددة.

- نسبة النجاح في المقابلة لا تقل عن 70%.

- يتم الترشيح للوظائف لجميع المتقدمين لها بعد الانتهاء من عملية المفاضلة بينهم.

خطوات التقديم لوظائف النيابة العامة للنساء 1443

- يدخل الراغب في التقديم للوظائف المطلوبة على بوابة جدارا الخاصة بالوظائف في المملكة العربية السعودية.

- إدخال البيانات الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف الشاغرة بعد التأكد من صحتها.

- الضغط على إعلان التوظيف حتى يتم تسجيل طلب المتقدم.

- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

الفئات التي يتم تعيينها بهيئة النيابة العامة

- الأشخاص الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في المجالات المطلوبة.

- خريجو الدبلومات المتوسطة وما يعادلها من شهادات كلا في تخصص المجال المطلوب.

- خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف المعلن عنها.