محمد فراج يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «الغرفة 207».. من 10 حلقات

كشف الفنان محمد فراج، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «الغرفة 207»، الذي يضم عددًا من الفنانين بينهم ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، مريم الخشت، علي الطيب، ويوسف عثمان، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

مسلسل «الغرفة 207» من 10 حلقات

وأضاف الفنان محمد فراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إحنا أتوقفنا لفترة صغيرة عشان كنا بنجهز الديكورات الخاصة بـ المسلسل، ودلوقتي أحنا بنستكمل تصوير باقي المشاهد».

وأشار محمد فراج، إلى أن «الغرفة 207»، إنتاج كل من «ام بي سي استوديوز»، والمنتج محمد السبع، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج المخرج العظيم تامر عشري، لافتًا إلى أن المسلسل يضم 10 حلقات، وسيعرض على إحدى المنصات الرقمية، خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «الغرفة 207»

يذكر أن مسلسل «الغرفة 207»، مأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، التي تحمل اسم «الغرفة 207»، تم إصدارها لأول مرة في عام 2008، كما أُعيد نشرها مرة أخرى في طبعة جديدة عام 2017.

وتتكون المجموعة القصصية، من 12 قصة تدور أحداث كل منها داخل الغرفة 207، والذي أصر مالك الفندق على بقائها على الرغم ما شهدته من أحداث شنيعة، ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص.

في سياق آخر، يحتفل الفنان محمد فراج، بعيد ميلاده، اليوم، حيث ولد في 15 نوفمبر عام 1982، وعلى الرغم من ظهوره في بداياته من خلال الأدوار الصغيرة، إلا أنه استطاع أن يحقق العديد من النجاحات، عن طريق أعماله المتنوعة في السينما والتليفزيون.