المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة الجابون.. وحسم مصير فتوح اليوم

يختتم المنتخب الوطني الأول، اليوم، تدريباته خلال معسكره في برج العرب، استعدادا لمواجهة الجابون المحدد لها في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه أمس الأحد، بأحد الملاعب الفرعية لمقر إقامته استعدادا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في ختام المجموعة السادسة التي تأهل عنها للدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ولم يتمكن أحمد فتوح وعبدالله السعيد لاعبا منتخب مصر من المشاركة في تدريبات أمس السبت، حيث غادر الأول مقر المعسكر، بعد وداع زملائه في أثناء تناول العشاء، فيما يخضع الأخير لاختبار ثان اليوم الإثنين، لتحديد حالته.

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