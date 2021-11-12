ترددات القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وأنجولا والتشكيل المتوقع

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مباراة مصر وأنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم العالم 2022، وعليه يبحث الكثير من القراء عن القنوات الناقلة وتردداتها لمتابعة المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها، «الوطن» ترصد ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا والتي سيتم نقلها عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022 أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال عبر البث الأرضي والفضائي على قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري.

وتملك مجموعة قنوات أون تايم سبورت الفضائية الحق في بث مباراة مصر وأنجولا على أون تايم سبورت العامة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861، استقطاب رأسي V، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما ويمكن مشاهدة المباراة من خلال تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وأخيرا تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات وهو 12303 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت الأرضي

ويستطيع الجمهور مشاهدين المباراة من خلال تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي، عبر التردد الأرضي الرقمي UHF 32، أول التماثلي UHF9.

موقع المنتخبين في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم أفريقيا برصيد 10 نقاط فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب بـ3 نقاط فقط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه المذاع على راديو أون سبورت إف إم، صباح الأربعاء الماضي، عن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره أنجولا على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح في خط الدفاع.

محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح في خط الوسط.

محمد شريف ومصطفى محمد في خط الهجوم.