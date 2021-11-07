وائل جمعة: مرموش يغيب عن منتخب مصر خلال مباراتي أنجولا والجابون

علق وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على موقف عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، من البقاء مع منتخب مصر في مباراتي أنجولا والجابون، المحدد لهما يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأكد جمعة لـ«الوطن سبورت»: «عمر مرموش مصاب، ويعاني منذ فترة من هذه الإصابة التي منعته عن المشاركة مع فريقه بالدوري الألماني، ما يهدد بشكل كبير انضمامه لمنتخب مصر قبل مباراتي أنجولا والجابون».

وأضاف مدير المنتخب: «في الغالب عمر مرموش لن بكون موجودا مع منتخب مصر خلال مباراتي أنجولا والجابون».

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