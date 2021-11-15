3 طرق لإثبات الموظفين الحصول على لقاح كورونا.. تعرف عليها

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر، إلزام الموظف في الجهات والمصالح والوزارات الحكومية بتقديم ما يُثبت تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، لدخول المنشأة، أو إلزامه بتقديم تحليل PCR حديث ثبت سلبية إصابته بكورونا فيه، ليسأل العديد من المواطنين عن طرق إثبات حصول الموظف على لقاح كورونا.

طرق إثبات حصول الموظف على لقاح كورونا: كارت أو شهادة أو تطبيق

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية طرق إثبات حصول الموظفين على لقاح فيروس كورونا المستجد، بحسب تصريحات إعلامية للسفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة والسكان، والتي تشتمل على 3 طرق لإثبات تلقي اللقاح، أو طريقة بنتيجة تحليل كورونا، وهي كالآتي:

- كارت إثبات الحصول على تطعيم لقاح كورونا من وزارة الصحة مُسجل به بيانات التلقيح.

- شهادة الـQR Code الحاصل عليها المواطن من الوزارة سواء للأغراض الداخلية أو السفر.

- إثبات حصول المواطن على اللقاح عن طريق تطبيق «جواز السفر الصحي المصري».

- تدرس الحكومة حالياً إثبات الحصول على اللقاح على «التطبيق» دون مقابل مادي.

- تُتيح الحكومة إمكانية دخول الموظف لجهة عمله بـ«شهادة سلبية PCR» كل أسبوع حال عدم التلقيح.

اللجنة العليا لكورونا أوصت بمنع دخول الموظفين غير الملقحين لمجابهة مخاطر الفيروس

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، قد ناقشت آراء عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المختصة بشؤون الصحة في البلاد حول تطورات مجابهة فيروس كورونا المستجد، وتحدث المسؤولون عن القضاء على قوائم انتظار تلقي اللقاح، وتوافر كميات كبيرة من اللقاحات، لتوصي اللجنة بعدها بصدور قرار بـ منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد اعتباراً من يوم 15 نوفمبر الموافق اليوم، على أن يكون للموظف غير الحاصل على اللقاح الحق في الدخول للمنشأة الحكومية حال وجود تحليل PCR حديث بصحبته يؤكد سلبية إصاباته بكورونا.