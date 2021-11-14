موعد منع دخول الموظفين بسبب عدم تلقي لقاح كورونا: المهلة تنتهي اليوم

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات الماضية عبر مواقع البحث حول موعد منع دخول الموظفين بسبب عدم تلقي لقاح كورونا، وذلك بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح مهلة منذ قرابة شهرين لتطبيق القرار بحد أقصى حتى 15 نوفمبر الجاري، وهو القرار الذي بدأت بعض الوزارات تطبيقه من قبل بعد توجيهات رئيس الوزراء في هذا الصدد، على أن تلتزم كل الجهات الحكومية في تطبيقه اعتباراً من يوم غداً الإثنين الموافق 15 نوفمبر.

موعد منع دخول الموظفين غير متلقي اللقاح: البدء غداً

وعن موعد منع دخول الموظفين بسبب عدم تلقي لقاح كورونا، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن الحكومة جادة في عدم دخول الموظف الرافض لأخذ لقاح كورونا اعتباراً من غدٍ الإثنين، مشيراً إلى أن البديل الوحيد هو إجراء الموظف لتحليل PCR، بخلوه من فيروس كورونا لجهة عمله.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية له، أن الموظف سيتعين عليه أن يُقدم شهادة عدم إصابته بالفيروس إلى جهة العمل في يوم السبت من كل أسبوع، موضحاً أن من يمتنع عن تلقي اللقاح، أو تقديم الشهادة ويتغيب عن العمل سيُعتبر «مُنقطع عن العمل».

القضاء على قوائم انتظار الحصول على لقاحات كورونا بمصر

فيما، ذكر القائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تمكنت من القضاء على «قوائم انتظار الحصول على لقاحات كورونا»، وأن هناك كميات كبيرة متوفرة من اللقاحات حالياً، فضلاً عن عمل نقاط لتلك اللقاحات في محطات بمترو الأنفاق.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات إعلامية له، أن يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر، هو موعد منع دخول الموظفين بسبب عدم تلقي لقاح كورونا.

ويوضح القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن هناك عدة طرق أمام الموظف لإثبات تلقيه للقاح، سواء عبر «كارت التطعيم»، أو «شهادة الكيو أر كود»، أو التطبيق الإلكتروني للوزارة.