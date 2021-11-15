اليوم.. الحكومة تمنع الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا من الدخول لعمله

تبدأ كل الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات الحكومية، اعتباراً من اليوم، منع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» للمنشآت الحكومية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أي مخاطر محتملة جراء الإصابة بالفيروس، كون اللقاح يمنع الوصول للحالات الحرجة لمتلقيه التي تتطلب الحجز في المستشفيات أو الوضع على أجهزة تنفس صناعي.

وذكرت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، أن أغلب الموظفين في دواوين عمل الوزارات والهيئات الحكومية أتموا الحصول على لقاحات كورونا سواء من خلال التقدم للتسجيل بشكل شخصي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان وحصلوا بالفعل على اللقاح، أو عبر الحملات التي عملت عليها الدولة لتشجيع المواطنين للحصول على اللقاحات، ومن بينها تطعيم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة في أماكن عملهم.

مصادر: منع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا لتوفير بيئة آمنة بالمنشآت الحكومية

وأوضحت المصادر، أن عدد الموظفين المتبقين قليل، لكن الحكومة حريصة على توفير «بيئة آمنة» داخل المنشآت الحكومية، باعتبارها أماكن مغلقة قد تنتشر بها العدوى ضد كورونا، مشيرة إلى أن الحصول على اللقاحات ليس تصريحاً لمخالفة قرارات الحكومة بشأن وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمنشآت الحكومية، وأن منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح سيطبق بكل حزم.

وأشارت المصادر إلى أن المقترحات في بداية دراسة هذا القرار هو إلزام الموظف الرافض لأخذ اللقاح بتقديم تحليل pcr بسلبية إصابته بكورونا كل 72 ساعة، ولكن تم تقليل هذه المدة لتصبح كل أسبوع، ليُقدم الموظف هذا التحليل لجهة علمه مطلع كل أسبوع.

استطلاع: 2 من كل 3 مواطنين يدعمون منع دخول الموظف غير الحاصل على اللقاح

ولفتت إلى أن استطلاع رأي عام أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أظهر تأييد 2 من كل 3 مواطنين لمنع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية، مقابل رفض نحو 14.1% فقط من عينة استطلاع الرأي للقرار، معتبراً ذلك تأييد لغالبية المصريين لهذا القرار.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة والسكان انتهت من قوائم الانتظار الخاصة بالحصول على لقاحات كورونا، وأن الحصول على اللقاحات حالياً أصبح سهل للغاية، وأسهل طريقة للحصول عليه عبر أكشاك التطعيم في مترو الأنفاق الذي بدأته الوزارة مؤخراً.

ولفتت المصادر إلى أن هناك عددا من الجهات الحكومية بدأت بالفعل منع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا في وقت سابق، إلا أن اليوم هو تعميم للقرار في كل المؤسسات والمنشآت الحكومية بالجهاز الإداري للدولة.

مصير الرافض للحصول على اللقاح أو التحليل: غياب ثم منقطع عن العمل

وأوضحت المصادر، أن الرافض للحصول للقاح وعدم تقديم شهادة pcr، سيتم منعه من الدخول لمقر عمله، وأنه سيحسب غياب، وبعد الفترة القانونية سيعتبر منقطعا عن العمل.