«المهندسين» تنظم محاضرات عن التحكم الهيدروليكي ومكافحة الحريق «صور»

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين برئاسة المهندس عادل درويش، أولى سلسلة محاضراتها المجانية، التي تبدأ بمجال «الهيدروليك»، بحضور المهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، والمهندس سامي ترك، عضو مجلس الشعبة ومنسق المحاضرات، حيث حملت أولى المحاضرات عنوان «مقدمة عن التحكم الهيدروليكي» ألقاها الدكتور إبراهيم صالح مصطفى، الأستاذ بالكلية الفنية العسكرية.

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، فقد وجهت المهندسة زينب عفيفي، الشكر للدكتور إبراهيم صالح؛ لتواصله مع النقابة وتلبية دعوة الشعبة للتواصل مع شباب المهندسين حديثي التخرج للاستفادة والتزود من خبرته المهنية والعلمية، كما أثنت على الجهد الكبير الذي تبذله شعبة الهندسة الميكانيكية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي من شأنها صقل معلومات حديثي التخرج وكذلك زيادة تواصلهم وتفاعلهم مع بيتهم الكبير نقابة المهندسين.

رفع مستوى التدريب للمهندسين

بدوره قال المهندس عادل درويش، رئيس الشعبة، أن سلسلة المحاضرات المجانية استكمال للمحاضرات والندوات التي نظمتها الشعبة، موضحًا أن الهدف من تنظيمها رفع مستوى التدريب للمهندسين؛ للحصول على وظائف مناسبة وكذلك زيادة خبرة مهندسي ميكانيكا.

وأكد «درويش» أن نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مرسى مطروح برئاسة المهندس خالد عيسى، قامت بمجهود كبير في التعاون مع شعبة الهندسة الميكانيكية خلال الفترة الماضية، التي شهدت انتشارًا واسعًا لوباء كورونا في تنظيم عدة محاضرات عن طريق «زووم» ساهم في نجاحها بشكل كبير كل من المهندسة ابتسام خضر- رئيس لجنة العلاقات العامة بالنقابة الفرعية، والمهندس هيثم إسماعيل- مقرر اللجنة.

750 عضوًا بالنقابة سجلوا لحضور التدريب

من جانبه، قال المهندس سامي ترك، عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، أن المحاضرات شملت مجالات ممارسة المهنة لشعبة الهندسة الميكانيكية، وهي: «الهيدروليك، ومكافحة الحريق، وتخطيط الصيانة، والتكييف والتبريد، والسيارات»، لافتًا أنه تم تسجيل أكثر من 750 من أعضاء النقابة لحضور هذه الدورات.

دراسة نقل القوة والحركة عبر الموائع

وفيما يخص موضوع المحاضرة، التي حملت عنوان «مقدمة عن التحكم الهيدروليكي»، قال الدكتور إبراهيم صالح، إن علم «الهيدروليك»، يختص بدراسة نقل القوة والحركة عبر الموائع، وانتقل إلى أهمية الأنظمة الهيدروليكية ومنها (إمكانية التحكم الدقيق في الحركات السريعة وكذلك الحركات متناھية البطء، والمرونة العالية في إمداد ھذه الأنظمة بالطاقة الھيدروليكية من وحدات قدرة مركزية أو منفصلة).

وأضاف «صالح» أن القوة الهيدروليكية توفر مرونة في التحكم في الآلات، وتعمل على عزل دوران ثابت بسرعات متغيرة بلا حدود في أي من الاتجاهين، وتوفر الحرية في تصميم الماكينة، مؤكدًا أن الطاقة الهيدروليكية فعالة، ويمكن الاعتماد عليها وتعطي أداء يمكن التنبؤ به.

كما تضمنت المحاضرة شرح التحكم الهيدروليكي في جميع مجالات الميكانيكا ومنها (الطيران، والمعدات، والورش، والسيارات) وأهمية هذا المجال في التطبيقات المختلفة، إضافة إلى التطرق إلى مكونات الأنظمة الهيدروليكية والتي تتلخص في المضخات، والمحركات الهيدروليكية، وصمامات التحكم والملحقات المختلفة.