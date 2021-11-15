إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بالبحيرة

أُصيب شخص بجروح وكدمات جراء حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق «زهور الامراء»، في الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصاب للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة «عبد المنعم صلاح النجار»، 23 سنة بكسر مفتوح بالفخد الأيمن، وجاري عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة،وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كما استقبل مستشفي غرب النوبارية المركزي شخص مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجرح قطعي بالجبهة في حادث تصادم تروسيكل بجرار زراعي بمدخل فرع 4.

تصادم تروسيكل وجرار زراعي

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، باستقبال مستشفى غرب النوبارية شاب مصاب بجروح خطيرة وكدمات متفرقة جراء حادث تصادم تروسيكل ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، بالانتقال والفحص تبين إصابة «محمد أحمد»، مقيم بقرية 12، وتم إخضاع المصاب للفحوصات الطبية الأولية وتحرير محضرا بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي وتوك توك

كما أصيب «سليمان عوض سليمان»، باشتباه ما بعد الارتجاج في حادث تصادم «توك توك وسيارة ملاكي»، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي

كان مستشفى وادي النطرون، استقبل 4 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " صابر مسعد السيد 18 سنة المنوفية، مصطفى محمود محمد 63 سنة، على محمد ابراهيم 43 سنة، محمد مصطفى محمود 34 سنة،وتم عمل الفحوصات الطبية .