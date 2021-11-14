لجنة الطاقة تناقش طلبات إحاطة نواب البحيرة بشأن الإنارة

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام صالح، عدة طلبات إحاطة مقدمة من نواب البحيرة بشأن الإنارة في المحافظة، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب بلال النحال، بشأن استكمال إنارة خطوط «دسيا، طراد النيل، طريق أبوهواش»، بمركز المحمودية في محافظة البحيرة.

50 مليون جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية للمحافظة

وقال مقدم الطلب، إن الخطة الاستثمارية للمنطقة تكلفت 50 مليون جنيه، وتم سحب نصف المبلغ منذ فترة بخلاف البندر لم يتم فيه أي عمل.

وأشار النحال، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه تم الموافقة على إنارة الطريق بالكامل، ومنذ 4 سنوات لم يستكمل الطريق حتى الآن؛ بل نصفه فقط، قائلا: «أخشى على أرواح المواطنين أن تذهب هدرا وهباء».

وعلق النائب حسام صالح رئيس اللجنة، قائلا: «إنارة الطرق من الأشياء المهمة لحياة المواطنين، والسرعة مطلوبة؛ مطالبا بأن يتم إدراج الطرق بالخطة الاستثمارية القائمة في أقرب وقت أو أن يتم إنارة طريق من الطرق المذكورة».

ومن جانبه، قال اللواء محمد شوقي سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، أنه وفقا للخطة الاستثمارية التي وقع عليها نواب المحافظة فيما يخص بند الإنارة، يتم إنارة بعض الطرق، ويستكمل الباقي حسب خطة التنفيذ، متابعا: «لا نتأخر عن أي شيء في مصلحة المواطن».

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن استبدال أبراج وأعمدة الضغط العالي جهد 11 ك. ف، 22 ك. ف، 66 ك، بأي جهد آخر أو سحبها مع المحولات المتصلة بها خارج الكتل السكنية أو استبدالها بكابلات أرضية، وذلك بمركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، تم إرجاؤه لحين حضور النائب مقدم الطلب.

ظروف مناخية وراء اشتعال النيران بأعمدة الإنارة

وأشار النائب محمد يسري عبادة، فيما يتعلق بطلب الإحاطة الذي قدمه بسبب عدم حل مشاكل الكهرباء بدائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى أن هناك 136 برج كهربائي سقطوا على الأرض، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة 5 أيام، ولم يسأل أحد عن المواطنين، كما أن هناك 3 محولات كهربائية اشتعلت بها النيران؛ متسائلا: ماذا فعل المسؤلون في هذا الأمر؟

وعلق ممثل الحكومة، بأن الأعمدة وقعت نتيجة ظروف مناخية في فترة مضت، وتم حصر الأعمدة المتهاكلة وتغييرها في الحال.