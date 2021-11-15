وزير التعليم العالي يفحص شهادات التطعيم على أبواب جامعة القاهرة..(فيديو)

تواجد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أبواب جامعة القاهرة، صباح اليوم، وفحص شهادات تطعيم الطلاب، وأجرى جولة داخل الحرم الجامعي استمع خلالها للطلاب واطلع على شهادات اللقاح الخاصة بهم.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال وزير التعليم العالي إنه شدد بالمجلس الأعلى للجامعات على ضرورة فحص شهادات تلقي اللقاح للطلاب بدءا من يوم 15 نوفمبر، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، مشيرا «اللي شوفته النهاردة شيء رائع جدا، لأن جامعة القاهرة كبيرة جدا وعلشان يبقى في سيولة بالشكل ده شيء رائع».

دخول طلاب جامعة القاهرة بشهادة التطعيم الورقية

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الطلاب داخل جامعة القاهرة حاملين لشهادة التطعيم الورقية، أو ملتقطين صورة لها على الهاتف المحمول، ولا توجد أي مشكلة، وحتى الشخص غير الحامل لشهادة التطعيم ولكنه لديه ما يثبت أنه تم تطعيمه يدخل الحرم الجامعي بكل سهولة، ومن قام بالتسجيل ولم يحصل على اللقاح يذهب للتطعيم داخل الجامعة.

التسهيل على الطلاب أو 4 أيام

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أنه يتم التسهيل على الطلاب لمدة 4 أيام بعد 15 نوفمبر، خصوصا وأن أكثر من 90% من المترددين على الجامعات تم تطعيمهم، ويتبقى 10% فقط، وهناك جامعات وصلت لتطعيم 95%، «في جامعات أعداد طلابها كبيرة ومنهم المنتسبين وغير المنتظمين، ولكن مع بداية امتحانات الترم الأول ستكون هناك ضوابط خاصة لحضور الامتحانات، وخلال الأيام القليلة القادمة ومع الضوابط المشددة ستزيد النسبة».