اليوم.. أول تطبيق لقرار منع دخول غير المطعمين للجامعات

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا، إلى الحرم الجامعي إلا في حالة تقديم شهادة pcr، تثبت عدم الإصابة بالمرض، مع التشديد التام على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ومنها الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة .

تشديدات أمنية على البوابات الرئيسية للجامعات

وفي اليوم الأول من القرار، تشهد البوابات الرئيسية لجامعات محافظات القاهرة الكبرى الحكومية والخاصة والمعاهد الدراسية المختلفة والكليات تشديدات أمنية مكثفة من قبل أفراد الأمن الإداري والأمن التابع للشركات الخاصة على مداخل ومخارج البوابات للتأكّد من صحة شهادات التطعيم المقدمة من قبل الطلاب أو شهادات تحليل pcr لفيروس كورونا مع تأكّيد إجراءات الفحص الدوري بشأن الكشف الحراري وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهلج، أنَّ الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن منع غير المطعمين الدخول للحرم الجامعي وتأكّيد ضرورة إظهار شهادة التطعيم عند الدخول للبوابة، أو تقديم شهادة pcr أسبوعيًا حال عدم الحصول على لقاح كورونا، مع تخصيص عدد من النقاط للتطعيم الثابتة والمتحركة بالقرب للبوابات الرئيسية لمنح التطعيمات ضد كورونا للطلاب.

100% نسبة تطعيم الطلاب في أغلب الجامعات

فيما أكّدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنَّ عدد من الجامعات الحكومية والخاصة حققت نسب تطعيمات تصل لـ100% بعدد من الكليات وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة أنَّه الفترة المقبلة سيتمّ استكمال خطة التطعيمات.