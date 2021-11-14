وزير التعليم العالي: قوائم انتظار لقاحات كورونا «صفر»

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه بداية من غد الاثنين، لن يسمح بدخول أي طالب أو موظف غير حاصل على التطعيم، الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول على لقاحات كورونا، مثل الـPCR أو تحليل عمره أقل من 3 أيام: «حتى لو ربع الجامعة مدخلتش في اليوم ده، لكننا مصممون جدا وسنطبق نفس الأمر في دواوين الوزارات».

عدم التعامل مع المصالح الحكومية دون الحصول على لقاحات كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات تلفزيونية، أنه بداية من 1 ديسمبر المقبل، لن يتم السماح بإصدار بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو التعامل مع أي مصلحة حكومية دون إثبات تلقي لقاحات كورونا.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة: «لدينا صفر قوائم انتظار أي أن المواطن الذي يسجل طلب التطعيم يتم إرسال رسالة له بالمكان والموعد الذي سيحصل على لقاح كورونا فيه، وقمنا بتيسير الوصول إلى مكان التطعيم، والتسجيل مهم جدا لأننا نرفع المواطنين المسجلين لمنظمة الصحة العالمية لإثبات أعداد الحاصلين على التلقيح، وهو ما يحسن نظرة العالم للدولة المصرية».

إصدار تطبيق للراغبين في زيارة مصر

وأوضح، أنه سيتم إصدار تطبيق للراغبين في زيارة مصر، لرفع نتيجة تحليل كورونا واللقاح الذي تم الحصول عليه حتى يتحول إلى «QR CODE» مصري، ويتم التعامل من خلاله.

وحول بعض الشكاوى من عدم الحصول على شهادات لقاحات كورونا بسرعة، أوضح القائم بأعمال وزير الصحة: «عملنا إيميل للتعامل مع المشكلات التقنية، وبخاصة أننا نتعامل مع عدد ضخم من المواطنين».