سميرة أحمد.. مشوار حافل بالإبداع في السينما والدراما (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سميرة أحمد.. مشوار حافل بالإبداع في السينما والدراما».

وذكر التقرير، أن حياة الفنانة الهادئة تغيرت بعد إصابة والدها بمرض المياه البيضاء ودخوله المستشفى، ما دفعها إلى إيجاد عمل مع أشقائها فعملت الشقيقة الكبرى نوال في أحد المحلات، لكن سميرة وخيرية أحمد ذهبتا للعمل ككومبارس.

ملامحها الهادئة وموهبتها ربطا الجمهور بها

وفي مثل هذا اليوم وُلدت الفنانة سميرة أحمد، وارتبطت عند جمهورها بملامحها الهادئة وموهبتها الكبيرة، وقبل ذلك عاشت طفولتها مع أسرتها في محافظة أسيوط، حيث كان يعمل والدها بمحكمة استئناف أسيوط، كما عمل خطاطا مع والد سعاد حسني، وانتقلت معه وهي في السادسة من عمرها إلى القاهرة مع أشقائها وشقيقاتها السبعة.

نالت مساحات تمثيلية أكبر بداية من فيلم «ريا وسكينة»

قدمت العديد من الأفلام في هذه المرحلة من عام 1951 مثل «أنا بنت ناس» و«ابن النيل» و«حبيب الروح» و«في الهوا سوا» و«الدنيا حلوة»، لتتعرف بعدها على المنتج بطرس زريبات وتتزوجه وأصبحت تنال مساحات تمثيلية أكبر بداية من فيلم ريا وسكينة.

توقع لها أنور وجدي النجاح والنجومية

توقع لها أنور وجدي النجاح والنجومية وكانت النقلة نحو البطولة من خلال فيلم «الشيطانة الصغيرة» و«إسماعيل ياسين في دمشق» و«لن أعود» وحققت نجاحا كبيرا في فييلم «الشيماء»، من خلال شخصية الشيماء شقيقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وهو الفيلم الذي قامت ببطولته عام 1972، ويعتبر من أهم الأعمال الدينية التي قدمت في السينما.