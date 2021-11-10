سميرة عبد العزيز عن أحمد خليل: كان يخصص مرتبات شهرية لأولاده

نعت الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان الكبير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد حياة حافلة بعشرات الأعمال الناجحة والمؤثرة، قائلة: «كان فنانًا رائعًا، ومهتمًا بالقيام بأعماله، بعيدًا عن الصحافة، ولذلك لم يهتم الإعلام بأدواره».

الراحل قلما ما تحدث للصحف أو وسائل الإعلام

وأضافت «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»: «الراحل قلما ما تحدث للصحف أو وسائل الإعلام، وكان بيعمل شغله ويروح على بيته على طول، كان إنسانا راقيا، وقدم الكثير من الأعمال الناجحة».

وتابعت: «كما أنه كان حريصًا على تأدية عمله بصورة منضبطة للغاية، كان حريصا بالالتزام بالنص دون أي إضافات»، موضحة أن الراحل كان بارعًا في اختيار أدواره منذ البدايات فقدم العديد من الأدوار المتميزة في الأفلام منها «المومياء، ضد الحكومة وكتيبة الإعدام».

خليل كان حريصًا على منزله وابنته

وكشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن بعض الجوانب الحياتية للفنان الراحل أحمد خليل، قائلة: «كان كريما جدا، ويقوم بتوزيع فلوسه على أولاده، وكنت أعاتبه على هذا الأمر، كان يخصص مرتبات شهرية لأولاده، وأنا كنت بنتقد ده، كان بيقول ارفضي تصرفي، بس أنا هعمل كده»، كما ذكرت أن خليل كان حريصًا على منزله وابنته، مطالبة الإعلام بالبحث عن الفنانين الذي لا يسعون إلى الإعلام والعمل على إبراز أدوارهم وتكريمهم.

أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز الحالية

ومن ناحية أخرى، أوضحت أنها تقدم مسرحة مع الفنان القدير محمد صبحي كل أسبوع، مشيرة إلى أن المسرحية جميلة للغاية، وتقدم عددا من الموهوبين غير المعروفين، معقبة: «شكرًا للفنان محمد صبحي أنه بيقدم لمصر وجوه جديدة، ربنا يبارك له».