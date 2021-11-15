جامعة كفر الشيخ:  بدء  حظر دخول الموظفين دون شهادة تطعيم كورونا

أعلنت جامعة كفر الشيخ، بدء تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 م، بشأن حظر دخول جميع منتسبي الجامعة إلي حرم الجامعة، اليوم، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي انتظام الدراسة بكليات الجامعة والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

سيارة متنقلة أمام الديوان كفر الشيخ لتلقي لقاح كورونا

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،عن بدء تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 م بشأن حظر دخول العاملين بديوان المحافظة والمديريات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون تقديم ما يفيد بتلقي جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا، كما تابع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، توفير سيارة متنقلة أمام الديوان منذ أمس، لتلقي لقاح كورونا، تيسيرا على العاملين.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، متابعة انتظام الدراسة بكليات الجامعة والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 م بشأن ترشيد الإنفاق في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 م بشأن حظر دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لحرم الجامعة لمن لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من اليوم الموافق 15 نوفمبر.