طقس بني سويف اليوم: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

تشهد حالة الطقس، في محافظة بني سويف، اليوم، أجواء معتدلة مائلة للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا في الساعات الأولى، بارد في الساعات المتأخرة من اليوم، في ظل انخفاض نسبة الرطوبة، ووجود شبورة متوسطة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المجاري المائية.

درجة الحرارة في بني سويف اليوم

وتسجل درجات الحرارة في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، 27 درجة مئوية نهارًا، وسط أجواء معتدلة مائلة للحرارة، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع انخفاضها تدريجيا حتى ساعات الليل لتصل إلى 16 درجة مئوية، حيث يشعر معها المواطن ببرودة الجو.

محافظ بني سويف يوجه التنفيذيين برفع درجة الاستعداد

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء السيول، خاصة في ضوء تقرير هيئة الأرصاد الجوية والذي تضمن الإشارة إلى حالة الطقس المتوقعة الأسبوع الحالي وما يصاحبها انخفاض من درجات الحراراة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

مياه بني سويف ترفع استعدادها لمواجهة أي تداعيات للطقس السىء

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى شركة المياه وفروعها على مستوى مراكز المحافظة برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والهلال الأحمر والتضامن لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"تستدعي عمل أماكن للإيواء العاجل وتوفير كافة مصادر الإقامة والإعاشة حال وجود متضررين.