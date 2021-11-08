طقس بني سويف اليوم.. شبورة كثيفة صباحا بالطرق الزراعية وهواء بارد ليلا

تشهد محافظة بني سويف، اليوم، أجواء معتدلة مائلة للحرارة نهارًا، مع وجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المجاري المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، لطيف مائل للبرودة ليلا.

درجات الحرارة في بني سويف

وتسجل درجات الحرارة في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين 30 درجة مئوية، نهارًا، وسط أجواء معتدلة مائلة للحرارة، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع انخفاضها تدريجيا حتى ساعات الليل لتصل إلى 17 درجة مئوية، حيث يشعر معها المواطن ببرودة الجو.

رفع درجة الاستعداد

ووجَّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

جاهزية المعدات وتطهير المخرات

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار وإعاقة المرور، إضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة أو أمطار وشن حملات مكثفة لتطهير مجاري المخرات ومتابعة مناسيب المياه في المصارف.