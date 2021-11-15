أغنية «الأب» لـ الجوكر تقترب من 400 ألف مشاهدة

طرح أحمد ناصر الشهير، بـ الجوكر، أحد مطربي الراب، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «الأب»، مساء أمس على حسابه الخاص على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «الأب» تحصل على مشاهدات عالية

واستطاع مطرب الراب الجوكر، تحقيق مشاهدات عالية من خلال أغنيته الجديدة «الأب»، حيث حصلت الأغنية على ما يقرب من 400 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في مدة طرحها القصيرة والتي لا تتجاوز الـ 24 ساعة حتى الآن.

الجوكر يتداول مشاعر الأب في أغنيته الجديدة

وتداول المطرب أحمد ناصر الشهير بـ الجوكر، من خلال أغنية «الأب»، العديد من المشاعر غير المترابطة التي يشعر بها الأب على مدار رحلته مع أبنائه، منذ فترة ولادتهم إلى أن يشيبوا، كما تُعد هذه الأغنية من كلمات الجوكر وموسيقي ومكس مصطفي نجيم.

الجوكر يشوق جمهوره قبل طرح أغنيته الجديدة «الأب»

ويذكر أن مطرب الراب أحمد ناصر الشهير بـ الجوكر، قام بتشويق جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، قبل نزول أغنية «الأب»، من خلال نشره لـ البوستر الدعائي لها، فتفاعل معها العديد من الجمهور الذين أعلنوا عن تحمسهم لموعد نزولها.

أغنية «طينة» آخر أعمال الجوكر قبل «الأب»

أما عن آخر أعمال مطرب الراب الجوكر، فقدم أغنية «طينة»، الذي طرحها في 8 نوفمبر الجاري، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «طينة» تحصل على العديد من المشاهدات

واستطاعت أغنية «طينة»، تحقيق ما يقرب من 700 ألف مشاهدة، منذ بداية طرحها حتى الآن، كما حصلت على الكثير من ردود الأفعال الإيجابية، واستطاعت أن تحقق انتشاراً واسعاً، خاصةً بعدما تفاعل معها العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.