كارتيرون يتواصل مع كيروش لإعفاء لاعب الزمالك من مواجهة الجابون 

تواصل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، للاطمئنان على موقف أحمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، بعد الإصابة التي تعرّض لها مؤخرا بكدمة في الركبة.

وخضع أبوالفتوح لفحوصات طبية أولية، أثبتت إصابته بكدمة خفيفة في الركبة، تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام أنجولا، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء لـ«الوطن سبورت»، عن دخول الجهازين الطبي والفني للزمالك، بقيادة محمد أسامة، وباتريس كارتيرون، على الترتيب، في مفاوضات مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر وجهازه الفني، لمنح أبوالفتوح راحة في مباراة الجابون في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما ضمن الفراعنة الوصول للمرحلة النهائية منها.

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