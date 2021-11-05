رضا عبدالعال: «كارتيرون هيمشي بعد مباراة القمة.. وموسيماني عليه قلق»

علق رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، على مباراة القمة رقم 123 بين قطبي الكرة المصرية ضمن الجولة الثالثة في مسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة، قائلا: «لاعيبة الأهلي والزمالك اللي مع موسيماني وكارتيرون كنز بس ولا ده بيقرأ ولا ده عبقري، الاتنين أرزاق والله، واللاعيبة دي بتنجّح أي مدرب».

رضا عبد العال: النهارده هنشوف إبداعات اللاعيبة مش المدربين

وأضاف «عبدالعال»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار «ten»، المذاعة على شاشة قناة «ten»، اليوم الجمعة: «هنشوف النهارده أداء للاعيبة من إبداعتهم هما مش من إبداع المدير الفني للأهلي والزمالك، لأن ماتشاتهم مش بتخضع لأي مقاييس أو حسابات، والمفروض يمتعونا كورة لأننا لسه في الأسبوع الثالث، والدوري لسه طويل».

دكة الزمالك مش على المستوى.. والأهلي عنده فرقتين

وأشار نجم الزمالك والأهلي السابق، إلى أن ثبات تشكيل نادي الزمالك هو اضطرار «هما دول بس اللي عنده، ومفيش في الدكة غير مصطفى فتحي والباقي كله مش في مستوى اللاعيبة اللي بتلعب»، بينما بالنسبة للنادي الأهلي فأكد أن لديه فرقتين، «حتى لو لعب عمار حمدي، اللي كان لازم يبدأ به عشان يبقى في تارجت المباراة، لكن هيخاف ويلعب بتلاتة دفندرات في وسط الملعب».

رضا عبد العال: موسيماني لو اتعادل هيقعد

وتابع: «موسيماني لو كسب هيقعد لو اتعادل هيقعد لكن الخسارة هي الحالة الوحيدة اللي هيبقى عليه قلق بدليل إنه مجددش لحد دلوقتي، لكن كارتيرون لو كسب أو خسر أو اتعادل هيمشي، وهو بلّغ من أسبوع الكابتن حسين لبيب أنه بعد الماتش هيمشي».

عدم طلب الزمالك حكام أجانب بسبب الأزمة المالية

وعن فريق التحكيم، قال: «الإصرار على التحكيم المصري عشان محدش طلب، دي مباراة الزمالك مين المفروض يطلب؟ نادي الزمالك وهو مطلبش، وبالتالي طلعوا حكام مصريين، بس إحنا عارفين الأزمة المالية في الزمالك مش مستاهلة يجيبوا».