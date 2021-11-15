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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ملاكي و «توك توك» بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
12:26 م | الإثنين 15 نوفمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي و «توك توك»، أمام المدرسة الفندقية بغرب مدينة كفر الشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

 حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وغرفة طوارئ مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام المدرسة الفندقية، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من «محمود سامي الحفناوي، 35سنة، باشتباه كسر في الركبه اليمني، ومحمد سامي الحفناوي، 36 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسعيد إبراهيم محمد، 25 سنة، باشتباه كسر في الركبة اليمنى، ومحمد السعيد محمد، 24 سنة، باشتباة كسر بالكاحل الأيمن»، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى كفرالشيخ العام.

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