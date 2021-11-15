حال طلاب جامعة القاهرة غير المطعمين بعد تواجد الوزير.. «لف وارجع تاني»

«لف وارجع تاني»، إفيه شهير بأحد الأفلام الكوميدية رفعه طلاب جامعة القاهرة، كشعار لليوم بعد تفاجئهم بتواجد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمام بوابات دخول الجامعة، لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة، بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على لقاح كورونا، في أول أيام تطبيق القرار على الطلاب والموظفين بالجامعات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتوافد عدد كبير من طلاب جامعة القاهرة أمام بوابات دخول الكليات في يوم دراسي عادي، ليتفاجئ غير المطعمين بلقاح كورونا منهم بمنعهم من دخول الحرم الجامعي بدون شهادة إثبات الحصول على اللقاح، بل وزاد تفاجأهم بتواجد وزير التعليم العالي، بنفسه لمتابعة تنفيذ القرار، والتأكيد على إبراز الطلاب لشهادة التطعيم قبل الدخول للجامعة.

طلاب يعودون لمنازلهم بعد منعهم من دخول الجامعة بسبب اللقاح

العديد من الطلاب غير المطعمين اضطروا للعودة إلى منازلهم بعد منعهم من دخول جامعة القاهرة، وآخرون سجلوا على موقع وزارة الصحة والسكان، وحصلوا على الكود الخاص بهم، ودخلوا ليتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح داخل الحرم الجامعي، حسبما رصدت «الوطن» في تواجدها أمام وداخل جامعة القاهرة.

«مكنتش متخيل إن الالتزام والتشديد هيكون من أول يوم»، هكذا عبر الطالب إسلام خليل، عن سبب مجيئه للجامعة بدون الحصول على لقاح كورونا، الأمر الذي جعله يعود إلى المنزل بعد منعه من الدخول، وهو التصرف ذاته الذي قام به زميله ماهر محمد، بعد أن تفاجأ بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح إلى داخل الحرم الجامعي.

التسجيل للحصول على اللقاح وسيلة الطلاب لدخول الحرم الجامعي

ولجأ عدد آخر من الطلاب إلى التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، وحصلوا على الكود الخاص بهم، وتوجهوا إلى العيادات الصحية بداخل الحرم الجامعي؛ للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، من بينهم الطالبة منة العبد: «طالما كدة كدة إجباري أخده هنا دلوقتي أفضل»، وهو ما قام به الطالب إسماعيل أحمد، حتى يستطيع الدخول إلى الحرم الجامعي.

وعدد آخر من الطلاب حصلوا على لقاح كورونا، ولكنهم لم يأتوا بشهادة إثبات الحصول على التطعيم، فكان الحل الوحيد إظهار صور لها على الهاتف الشخصي، أو الاتصال بأحد أفراد الأسرة لإرسال صورة منها عبر «واتساب» لإبرازها لأمن الجامعة، وذلك تسهيلا على الطلاب الحاصلين على اللقاح بدلا من منعهم من الدخول.

وزير التعليم العالي يتابع منع دخول الطلاب غير المطعمين لجامعة القاهرة

وتواجد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ صباح اليوم الاثنين، لمتابعة قرارات مجلس الوزراء، والتأكد من منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الحرم الجامعي، وحرص على الوقوف أمام بوابات الدخول، وفحص شهادة إثبات التطعيم من الطلاب قبل دخولهم.

ووجه وزير التعليم العالي، الطلاب غير الحاصلين على اللقاح، والذين تم منعهم من الدخول بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، والحصول على جرعات لقاح كورونا، كما التقط «عبدالغفار» بعض الصور التذكارية مع الطلاب داخل الحرم الجامعي، ومتابعتهم لحظة حصولهم على جرعات اللقاح.