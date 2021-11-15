وزير التعليم العالي عن تطعيمات كورونا بجامعة القاهرة: «حاجة تفرح»

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة، وذلك لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا والأهلية للجامعات، بشأن عدم السماح لغير متلقي لقاح كورونا من الدخول إلى الحرم الجامعي.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات تنسق مع بعضها من خلال المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم التشديد على أن تكون كل إدارات الجامعات متواجدة للاطمئنان على دخول الطلاب متلقي اللقاح فقط، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة.

«عبدالغفار»: طلاب جامعة القاهرة لديهم وعي بأهمية التطعيم

وأضاف وزير التعليم العالي، أن ما شاهده اليوم هو شيء رائع، خاصة أن عدد طلاب جامعة القاهرة كبير لكن لديهم وعي، قائلا: «شكل التطعيمات والمقبلين بالجامعة حاجة تفرح».

وأوضح أن جامعة القاهرة خصصت نقطة تطعيم بجوار الباب الرئيسي، حيث يذهب الطالب المسجل للحصول على اللقاح لنقطة التطعيم، وهذه تسهيلات مقدمة من الجامعة للطلاب.

وتابع وزير التعليم العالي، أن أكثر من 90% من المترددين على الجامعات حاصلين على اللقاح، وهذه نسبة متوسطة، حيث أن بعض الجامعات وصلت نسبة تطعيم المنتظمين بها إلى 98% وأخرى 80%.

تطبيق ضوابط جديدة في امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأكد وزير التعليم العالي أنه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول ستُطبق ضوابط أكثر بالجامعات حول دخول الامتحان للحاصلين على لقاح كورونا، للاطمئنان أكثر على صحة الطلاب وسلامتهم.