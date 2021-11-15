تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة وعقوبة الموظف الممتنع عن التطعيم

بدأت الوزارات والهيئات والجامعات الحكومية، اليوم، منع دخول الموظفين والطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا لمقار عملهم ودراستهم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار الوباء في أماكن العمل أو الدراسة، لذا كثر البحث عن تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة، والتي حددت عقوبات للموظفين الممتنعين عن التطعيم.

تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة وعقوبات الموظفين الممتنعين

خطوات تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة أعلنت عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك»، بالإضافة إلى أن الموقع متاح لكافة الفئات التي يمكن أن تحصل على اللقاح خلال الوقت الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة حددت عقوبات للموظفين الممتنعين عن أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق ولها نسب فاعلية عالية للوقاية من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.

عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

وفي سياق متصل، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات له، إنه حال الامتناع الموظف عن أخذ اللقاح يكون البديل إحضار شهادة «pcr» مرتين أسبوعيا أو يمنع من الدخول المؤسسة الحكومية، ويعتبر هذا انقطاعا عن العمل دون عذر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الموقف، وفي حالة غياب الموظف عن عمله دون عذر قهري سوف يتم فصله.

خطوات الحصول على اللقاح كورونا من موقع وزارة الصحة

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمَا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.