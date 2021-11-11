خطوات حجز لقاح كورونا بمصر عبر موقع وزارة الصحة.. سجل بياناتك الآن

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وسرعة التسجيل على الموقع الخاص بحجز لقاح كورونا، قائلة: «كن مستعدًا دائمًا لمواجهة عدوى فيروس كورونا وتلقي اللقاح لأنه سيقلل من فرص إصابتك سجّل بياناتك الآن على الموقع الإلكتروني».

توفير كل اللقاحات التي اعتمدتها «الصحة العالمية»

وتسعى الدولة إلى توفير كافة أنواع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، ووصل عدد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية 1300 مركز، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع اللقاحات، موضحة أن اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو القلق ويجب الإسراع في التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

خطوات تسجيل حجز لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان

وخصصت الصحة موقعا إلكترونيا لتسجيل حجز لقاح كورونا في مصر، يتيح المعلومات للحصول على اللقاح، ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

ـ الدخول على رابط موقع حجز لقاح كورونا المستجد.

ـ إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم، ومنها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى الشخص القائم بعملية التسجيل، رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، التي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ يراعى عند التقديم للحصول على اللقاح، فيما يخص القطاع الطبي، تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي أدخلها المتقدم، والموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم يساعد متلقي اللقاح على المتابعة من خلاله.

كما حددت الصحة والسكان المصرية، رابطا لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.