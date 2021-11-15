الصحة: طعمنا 40 مليون وندرس مأموينة اللقاح على الفئات الأخرى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة طعمت نحو 40 مليون مصري وغير مصري بلقاحات كورونا المختلفة المتوافرة لدى الوزارة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها توجيه عام بأن نصل إلى مرحلة القطيع في ظل توافر كميات من اللقاحات المتاحة حاليًا لدى الوزارة ومع زيادة عدد الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا ارتفع مستوى الأمان الصحي.

الوزارة تسعى لتطعيم كافة الفئات ولكن عند التأكد من مأمونية اللقاح عليهم

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـــ«الوطن»، أن الوزارة تدرس بعناية كاملة الفئات التي لم تحصل على اللقاح في مصر حتى الآن، وتحديد مأمونية اللقاحات على هذه الفئات ومن بينهم «السيدات الحوامل».

وتابع عبدالغفار، أن الوزارة حاليًا تعمل على دراسة مأمونية اللقاح والتأكد من التجارب السريرية التي أجريت بشأن هذه الفئة والإطلاع عليها وعند التأكد من سلامتها ونسب فاعليتها سيكون اللقاح متاحًا للسيدات الحوامل.

افتتاح العديد من مراكز التطعيم في المحافظات الفترة المقبلة

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزارة تسعى من خلال توفير كافة اللقاحات للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية لكافة المواطنين وافتتاح العديد من المراكز التطعيم وكذلك توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على سلامتهم والسيطرة على الوباء وعدم تفشي الفيروس، متابعًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات في عملية التطعيم للوصول إلى الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.

وأكد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، أن جميع اللقاحات التي توفرها الوزارة ذات فعالية ومأمونية عالية على صحة الأشخاص الذين يحصلوا على اللقاح، موضحًا أن فعالية اللقاح متفاوتة من شخص لآخر ولكن جميع اللقاحات تؤدي الغرض هو الحماية من الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة من متغيرات فيروس كورونا.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة

وأوضح عبدالغفار، أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح معرضون للإصابة بفيروس كورونا ولابد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، عدم التواجد في أماكن مكتظة بالسكان، وجود مسافة متر على الأقل عند التحدث مع الآخرين، التواجد في أماكن تهوية جيدة».