المحافظات تبدأ تطبيق قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

بدأت المحافظات تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، بمنع دخول العاملين غير المطعمين بلقاح كورنا إلى المنشآت الحكومية كما بدأت مديريات التعليم تفعيل القرار تزامنا مع تشديد الإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الخدمية والتعليمية .

في محافظة القليوبية بدأت المحافظة، تطبيق القرار الخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري والمواطنين المترددين على تلك الجهات والمصالح الحكومية، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR ، والذي سيتم تطبيقه أيضا بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين علي المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات.

مراجعة حالات الحوامل والمرضعات

كما تمت مراجعة الحالات السيدات الحوامل والمرضعات ممن لديهن أطفال أقل من 6 أشهر ، ويستلزم ذلك إحضار شهادة ميلاد للطفل الرضيع ، وفي حالة السيدة الحامل يتم إحضار تحليل حمل من معمل تحاليل معتمد .

وكلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التنفيذين المعنيين من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بمتابعة تفعيل القرار فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري، بداية من اليوم الاثنين، بحيث لن يسمح لأي موظف لم يتلقى اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله ، باستثناء العاملين من السيدات اللائي لديهن موانع صحية تمنع من تلقيهن اللقاح ، والتي سيتم التأكد منها طبيا تحت إشراف أطباء من مديرية الصحة.

الأقصر تبدأ تطبيق رار منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

كما أعلنت محافظة الأقصر، بدء تنفيذ ومتابعة قرار رئاسة مجلس الوزراء داخل الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالمحافظة، وأهابت، محافظة الأقصر بجميع العاملين في الجهاز الإداري ممن لديهم موانع تلقي لقاح كورونا، بسرعة تجهيز ما يفيد ذلك، ليتم مراجعته واتخاذ اللازم، وذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين.

محافظ المنيا يتفقد إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء

وأجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة إجراءات التأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا، قبل الدخول لمقار عملهم، بإدارات الديوان العام ومجمع المصالح ومكتب البريد الملحق بمجمع المصالح، والإدارة التعليمية.

ووجه المحافظ نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة بمراكز شمال المحافظة وكذلك اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة بمراكز جنوب المحافظة ، وذلك للتأكد من حصول العاملين بالمؤسسات الحكومية على اللقاح، ضمن اجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

محافظ المنيا يؤكد توفير اللقاحات بجميع المراكز

وأكد المحافظ، أنه بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، تقرر بدءا من اليوم الاثنين، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفى ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

الاستمرر في تطبيق التباعد والإجراءات الوقائية

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، بسرعة التوجه لأقرب مركز لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد .