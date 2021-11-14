محافظ القليوبية: نقل الأكشاك وعربات الأكل لـ«مساكن الموالح» في بنها

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم تجهيز منطقة ومدخل مساكن الموالح بمدينة بنها، بعد تطويره وتشجيره وتخصيصه لإقامة أكشاك وعربات للمأكولات والمشروبات للشباب، لتكون بديلا للأكشاك التي تقام بالمخالفة على نهر النيل والرياح التوفيقي، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بالتوسع في أماكن أخرى لاستيعاب أكبر قدر من الشباب، وذلك مساهمة من المحافظة في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ومحاربة ظاهرة التعدي على الطريق العام والباعة الجائلين، واستبدالها بأماكن حضارية لا تعوق الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية الميدانية بمدن المحافظة، حيث قام بجولة ميدانية في مدينتي بنها وشبرا الخيمة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال، وتذليل المشكلات بحضور الجهاز التنفيذي ومهندسي الموقع والمسئولين عن أعمال التنفيذ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واستكمل «الهجان» جولته بتفقد قطعة أرض بمنطقه ميت نما في حي غرب شبرا الخيمة، ومرشحة لإقامة سوق حضاري عليها.

محافظ القليوبية يزور مشتل نباتات وتشجير شبرا الخيمة

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد مشتل نباتات وأشجار الزينة الخاص بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه المحافظ مسئول المشتل بالتوسع في الزراعات واستغلال المشتل في تشجير مدينة شبرا الخيمة، خصوصا بالشوارع العامة وفي الجزر الوسطى وأماكن انتظار المواطنين.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة والتي يتم رفع كفائتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومنع تسريب المياه، حيث تفقد المحافظ أعمال العزل لنفق ناصر، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التي تنقل المشاه من وإلى محطه مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، كما كلف المحافظ أيضا بتغيير خط مياه 600 م بجانب محطه مترو أنفاق شبرا الخيمة حتى لا يحدث تسريب بالنفق مرة أخرى.

رفع كفاءة مجزر شبرا الخيمة

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال رفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر مربع، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاري تركيب أجهزة ومعدات الجزارة الآلية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء كوبري منطي الجديد بتكلفة 13.5 مليون جنيه، حيث يبلغ عرض الكوبري 10 أمتار، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الإنشائية للكوبري، والتي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70%، حيث شدد على سرعة الانتهاء منه والتسليم في الموعد المحدد.