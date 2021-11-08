ضبط 82 ألف عبوة عقاقير بيطرية مغشوشة داخل مصنع في القليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملة مُكبرة، استهدفت رصد وضبط المصانع غير المرخصة بنطاق مديريتي أمن «القليوبية - الإسماعيلية».

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال حماية البيئة، واستهداف المصانع العشوائية التي تفتقد الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

وأسفرت الحملات، عن تحقيق عدة نتائج، على النحو التالي:

ضبط مالك مصنع عشوائي غير مرخص، ملحق به مخزنين لإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية، بداخل مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

ضبط 81836 عبوة لعقاقير مغشوشة

وضُبط داخل المصنع «95387 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات – 81836 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لعقاقير وأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 15466 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمبيدات حشرية منتهية الصلاحية معدة لإعادة التدوير»، بالإضافة إلى «خط إنتاج يدوي لتعبئة وتداول العقاقير البيطرية والمبيدات الحشرية» عبارة عن ماكينات «خلط– تعبئة – لحام - تغليف»، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات المنسوبة لإحدى شركات الكيماويات وعدد من الأدوات والمعدات.

ضبط 121 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر

كما جرى ضبط المدير المسئول عن مصنع عشوائي «غير مرخص»، لتدوير المخلفات البلاستيكية لاستخدامها في تصنيع الشباك المستخدمة في صيد الأسماك بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بمضبوطات بلغت «(121 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وخام مجهول المصدر تستخدم في تصنيع شباك الأسماك – 8,6 طن منتج نهائى لصناديق حفظ مثلجات وشباك أسماك مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول» ، بالإضافة إلى «خط إنتاج عشوائي – كمية من العبوات المنسوبة لشركات وهمية».