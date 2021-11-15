جبهة تيجراى تقترب من السيطرة على طريق «أديس أبابا - جيبوتى»

اقترب مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، من السيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة أديس أبابا وجيبوتي.

ولا تزال المواجهات بين قوات الجيش الإثيوبي ومقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مستمرة في شمال البلاد، وتحديدًا في إقليمي أمهرة وعفر وبعض مناطق إقليم أوروميا وفقا «لقناة العربية».

تحرير تيجراي يقتربون من طريق أديس أبابا - جيبوتي

وفي إقليم عفر، ما زالت القوات العفرية، بالاشتراك مع القوات الإثيوبية، تتصدى لمحاولات زحف مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الذين يحاولون التوغل والسيطرة على الطريق الحيوي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا.

في المقابل، تبدو الأجواء في العاصمة أديس أبابا هادئة جداً، إلا أن التشديدات الأمنية وحواجز التفتيش لا تزال مستمرة، كما يستمر التجييش وإرسال الدعم لقوات الحكومة الإثيوبية التي تقاتل على عدة جبهات.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فلا تزال الحكومة الإثيوبية تبدي ترحيبها بالحلول الإفريقية لحل الأزمة.

وصول الرئيس الكيني لـ أديس أبابا

ووصل أمس الأحد إلى أديس أبابا الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، وبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وقف إطلاق النار والسلام مع تيجراي.

ولم يكشف أبي أحمد تفاصيل هذه الزيارة التي لم يسبق الإعلان عنها، لكن مراقبين ربطوا بينها ولقاء كينياتا المرتقب بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتشهد العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن توتراً على خلفية عقوبات فرضتها الأخيرة على إريتريا على خلفية المعارك الدائرة في إثيوبيا، البلد المجاور بين الحكومة المركزية ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

توتر في العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن

و قال مبعوث الاتحاد الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو: «أعرب الجانبان،"الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، عن رغبتهما في السلام والاستقرار في إثيوبيا».

وأكد المبعوث الإفريقي مواصلة جهوده لإحلال السلام، مناشداً جميع أصحاب النوايا الحسنة والقادة في إفريقيا والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الوساطة الإفريقية والامتناع عن الأعمال أو الخطابات التي من شأنها، عن قصد أو عن غير قصد، أن تفاقم الصراع، مضيفا في بيان: «أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لحل الصراع سلمياً».