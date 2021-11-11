الخارجية الأمريكية: الوضع في إثيوبيا خطير جدا.. وندعو الجميع للتفاوض

أكد ساميويل ورييرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مفاوضات بين مصر وأثيوبيا فيما يخص ملف النيل بدون نهاية أو نتيجة، مشددا على أن واشنطن مستعدة لدعم الجهود التعاونية بين الأطراف.

وأوضح خلال مداخلة عبر «سكايب»، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن أثيوبيا تعاني من أزمة، وأن هناك مستجدات يومية في السودان، منوها إلى أن الولايات المتحدة أعلنت بعد انتهاء الحوار الاستراتيجي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يهتم بالأمن المائي لمصر.

أمريكا: نركز على الوضع الإثيوبي

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الملف الإثيوبي كان جزءًا من المناقشات بين المسؤولين الأمريكيين والمصريين في الحوار الاستراتيجي، مشددًا على أن واشنطن تركز على الوضع الإثيوبي.

ولفت ساميويل ورييرج، إلى أن الولايات المتحدة ترى الوضع في إثيوبيا خطير جدًا، مطالبًا كل الأطراف بوقف اطلاق النار، وتوقف الحكومة الإثيوبية عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد «ورييرج»، أن السفارة الأمريكية بأديس أبابا مازالت مفتوحة، والسفير متواجد بها، وكذلك المبعوث الخاص للقرن الأفريقي هناك أيضا، داعيًا كل الأطراف للجلوس على مائدة المفاوضات، للوصول إلى حل سليم.