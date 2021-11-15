الصحة: حريق محدود بغرفة مغلقة في مستشفى شبين الكوم دون وقوع إصابات

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم وقوع أي إصابات إثر الحريق المحدود الذي نشب اليوم بمستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق نشب في غرفة مغلقة بالطابق الرابع بالمستشفى، بعيداً عن غرف المرضى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه خلال دقائق معدودة.

وأكد «عبد الغفار» أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى، لافتاً إلى استمرار تلقي المرضى للخدمات الطبية اللازمة لهم.