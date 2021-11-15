عاجل.. السيطرة علي حريق المستشفى التعليمي بالمنوفية دون إصابات (صور)

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، في السيطرة على حريق شب في الطابق الأخير بالقسم الاقتصادي بالمستشفى التعليمي، بعد الدفع ب 7 سيارات إطفاء، دون وقوع إصابات بين المرصي أو الاطقم الطبية في المستشفى.

حريق المستشفي التعليمي في المنوفية

وأكد مصدر بالحماية المدنية، أن القوات انتقلت إلى مكان الحريق فور وصول الإخطار، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، موضحا أن الحريق شب في الطابق الأخير بالقسم الاقتصادي في إحدى الغرف الخالية.

مصدر أمني: سبب حريق المستشفي التعليمي غير معروف

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحريق لم يعرف سببه حتي الآن، مشددا على وجود إصابات بين الطاقم الطبي أو المرضى .

تعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا بنشوب حريق في المستشفى التعليمي فوجه إلى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.