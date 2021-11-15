بدء التسجيل لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل بداية من 15 نوفمبر 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

التسجيل في منتدى شباب العالم

وبحسب بيان، يعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بعد تأجيل النسخة التي كان مقررا انعقادها في 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث يعود المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول، لمناقشة أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا، وتأثيراته كسمة رئيسية لهذه النسخة، فضلا عن المحاور الرئيسية للمنتدى، وهي السلام والتنمية والإبداع، كما تأتي النسحة الرابعة من المنتدى مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

خطوات التسجيل في النسخة الرابعة بمنتدى شباب العالم 2021

وأوضح البيان أنّ التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021 متاح للشباب من جميع الجنسيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 18:30 عاما، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين، وللتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم عبر هذا الرابط من هنــا.

وأضاف البيان أنّ منتدى شباب العالم حدث سوى عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انطلق المنتدى في 3 نسخ أعوام 2017 و2018 و2019، بهدف جمع شباب العالم وتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.