13 وظيفة خالية في شركة مياه الشرب بالإسكندرية.. الشروط والتقديم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن حاجتها لشغل 13 وظيفة خالية، ما بين وظائف تخصصية لحملة الشهادات العليا، وأخرى فنية، بالإضافة إلى وظائف حرفية، وذلك طبقا لاحتياجات مشروعات «حياة كريمة»، بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي الكائنة بمنطقة عبد القادر وذلك بنظام التعاقد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل وظائف شركة مياه الشرب في الإسكندرية، من حيث الوظائف المطلوبة وطرق التقديم والشروط، وذلك كخدمة لمن ينطبق عليهم تلك المواصفات.

وظائف شركة مياه الشرب في الإسكندرية

- مهندس تشغيل مياه

- مهندس مشروعات

- اخصائي سلامة وصحة مهنية

- كيميائي مياه

- فني تشغيل مياه

- فني صيانة كهربية

- فني صيانة ميكانيكية

- فني معمل مياه

- كاتب ومدخل بيانات

- سائق

- عامل تشغيل

- سباك

- وظائف الخدمات المعاونة متمثلة في «معاون خدمة، حارس»

التقديم في وظائف شركة مياه الشرب في الإسكندرية

ويتم التقديم في وظائف شركة مياه الشرب في الإسكندرية عبر الموقع الالكترونى للشركة https://alexwater.com.eg/ وذلك حتى يوم الخميس المقبل 18 نوفمبر الجاري، على أن يحتفظ المتقدم للوظيفة برقم الطلب الذي سيظهر بعد نجاح عملية التسجيل لاستخدامه في باقى مراحل التقدم للوظيفة.

شروط وظائف شركة مياه الشرب في الإسكندرية

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية .

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة الإسكندرية أقسام «برج العرب - العامرية»، فقط، والوحدات المحلية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة «شمال التحرير - رأس الترعة - الشعراوي»، فقط وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي السارية والصادرة قبل تاريخ الإعلان.

- أن يكون المؤهل الدراسي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات

وبالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية تكون كالاتي «سنة للوظائف التخصصية - سنة ونصف لحملة المؤهلات فوق متوسطة - سنتين لحملة المؤهلات المتوسطة - ثلاث سنوات للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة»، أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد يعمل بها كمسوغ للتعيين .

- أن يقبل المتقدم للوظيفة العمل بنظام الورادي بالمنطقة الجنوبية وفقا لاحتياجات الشركة وطبيعة العمل .

- بالنسبة لوظائف المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة يشترط ألا يكون المتقدم حاصل على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب.

- بالنسبة للمتقدم لشغل وظائف، المؤهلات العليا أن يكون مقيد بالنقابة (وذلك في حالة التعاقد).

- لا يوجد بدل مواصلات ولا بدل سكن

- لا يسمح القيام بإجازة بدون أجر خلال الخمس سنوات الأولى .

- تشغل جميع الوظائف المعلن عنها حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الاختبارات للوظيفة المعلن عنها .

- سيتم إخطار المتقدمين الصادق عليهم الشروط على الصفحة الرسمية للشركة بموعد إجراء الاختبارات التحريرية - الشفوية) للوظيفة المتقدم عليها .

- في حالة التقدم بأكثر من طلب لشغل أكثر من وظيفة سوف يتم استبعاد كافة الطلبات المقدمة من الشخص ذاته .

- لن يلتفت لأي طلب من خارج نطاق الموقع الجغرافي المطلوب والعنوان الموضح بعاليه على ان تكون بطاقة الرقم القومي سارية قبل صدور الاعلان ولن تقبل أي طلبات تخالف ذلك.