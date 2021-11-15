دينا تحسم جدل زواجها بعد صورها بفستان الزفاف: لبسته في حنة بنت صاحبتي

تصدرت الفنانة دينا تريند محرك البحث «جوجل» بعد نشرها صورًا ترتدي فيها فستان الزفاف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بالتعليق عليها «مفيش أحلى من الجواز»، وهو ما آثار حالة من الجدل بين الجمهور، ما إذا كانت قد تزوجت فجأة أم أن الصورة من أحد أعمالها الفنية الجديدة.

ومن جانبها، قالت دينا لـ«الوطن» في أول تعليق منها علي حالة الجدل المثارة: بداية أعتذر عن عدم ردي منذ نشري للصور، لأنني كنت مشغولة بتصوير دوري في مسلسل «نقل عام»، ولكني لم أتزوج كما اعتقد البعض، حيث أن هذه الصور كانت على هامش حضوري لحنة ابنة إحدى صديقاتي، إذ ارتديت فستان زفاف علي سبيل الهزار ليس أكثر.

دينا متحمسة للمشاركة في «نقل عام»

وفي سياق مختلف، أكدت دينا أنها متحمسة لمسلسلها الجديد «نقل عام» بعد إعجابها بالسيناريو وطبيعة دورها، إذ تؤدي دور زوجة الفنان محمود حميدة، بحسب الأحداث، حيث أعربت عن سعادتها بتعاونها معه لأنها تحبه علي المستوي الشخصي والفني، وفقاً لكلامها.

ويشارك في بطولة مسلسل «نقل عام» سوسن بدر، ريم البارودي، مريهان حسين، نور خالد النبوي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، عابد عناني، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب.

دينا ضيفة شرف فيلم «مربع برمودا» مع مصطفي خاطر

وعلي الجانب الآخر، أعلنت دينا انتهائها من تصوير دورها في فيلم «مربع برمودا»، مؤكدة أنها تشارك كضيفة شرف في الفيلم، إذ أنها لا تتردد في تقديم أدوار ضيفة الشرف طالما أن الدور يحمل جديداً بالنسبة لها، وهو ما وجدته في هذا الفيلم الذي تمنت تحقيقه لنجاح كبير عند طرحه بدور العرض السينمائي، بحسب قولها.

ويشارك في بطولة فيلم «مربع برمودا» مصطفي خاطر، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، هنا شيحة، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من إخراج طارق رفعت.