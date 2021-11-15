التجارة تبدأ حظر دخول العاملين غير الملقّحين ضد كورونا لمقار عملهم

بدأت وزارة التجارة والصناعة وأجهزتها التابعة، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حظر دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم، دون تقديم ما يفيد تلقيهم أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

الحد من انتشار كورونا

وأكدت الوزارة في بيان عنها، التزامها التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقر الوزارة وجهاتها التابعة، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين المتعاملين مع أجهزة الوزارة.

لجنة إدارة أزمة كورونا

يذكر أنّ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، شكّلت لجنة لإدارة الأزمة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المتعاملين مع الوزارة وأجهزتها التابعة.