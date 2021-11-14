نيفين جامع تصل جنوب إفريقيا للمشاركة في معرض التجارة البينية

وصلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، إلى مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021، وكان في استقبالها بمطار جوهانسبرج أحمد الفاضلي سفير مصر بجنوب إفريقيا.

24 دولة إفريقية تشارك في معرض التجارة البينية

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ هذا المعرض يعد أحد أكبر المعارض المقامة بالقارة الإفريقية حيث يشارك فيه 24 دولة إفريقية ويوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

41 شركة مصرية تشارك في جناح مصر بالمعرض

وأوضحت جامع، أنَّ مصر تشارك في المعرض بجناح مميز على مساحة 882 متر مربع بجوار جناح دولة جنوب إفريقيا ويتكون من 21 قسمًا متنوعًا، ويحظى بمشاركة 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، فضلاً عن مشاركة فعالة من كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية.

ومن المقرر، أنَّ تشارك وزيرة التجارة في اليوم الوطني المخصص لمصر ضمن 6 دول إفريقية تم إختيارها حيث سيتاح لتلك الدول عرض فرص التجارة والاستثمار والترويج لها جنباً إلى جنب مع المعالم السياحية والثقافية، كما ستترأس وزيرة التجارة جلسة بعنوان المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات مع إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

ومن جهته، نبه أحمد الفاضلي سفير مصر بجنوب إفريقيا إلى أنَّ مصر ستتواجد بشكل ضخم خلال معرض التجارة البينية الأفريقية هذا العام في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ خلال المعرض تنظيم اليوم الوطني لمصر وذلك يوم 16 نوفمبر الجاري، حيث سيتمّ خلاله عرض فرص التجارة والاستثمار في مصر فضلاً عن الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف «الفاضلي»، أنَّه سيترأس خلال اليوم الوطني المصري جلسة نقاشية بعنوان «دور مصر في تكامل أفريقيا: أفريقيا التي نريدها»، والتي سيتمّ خلالها عرض الرؤية المصرية حول كيفية قيام أفريقيا ببناء القدرات الإنتاجية من أجل التصنيع وكيفية مُشاركة مصر مع أشقائها الأفارقة في تحقيق الرؤية الأفريقية وفق ما ورد بأجندة «الاتحاد الأفريقي» 2063.

جدير بالذكر، أنَّ المعرض الأفريقي للتجارة البينية يعد مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض الهام حيث نظمته وزارة التجارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» خلال شهر ديسمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي.