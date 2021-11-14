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"التجارة" توقف العمل بتدابير واردات البليت وحديد التسليح والألمونيوم

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الوطن
11:32 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021
وزيرة التجارة والصناعة

وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021، والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بالقرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية.

تداعيات التضخم العالمي

وقالت الوزيرة بحسب بيان عنها، إنّ القرارين جاءا نتيجة لما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع كبير في معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، ما يؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة القطاعات الصناعية كافة، خاصة وأنّ قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.

شكاوى الصناعة المحلية

من جانبه، أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، أنّ القطاع تلقى عددا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، وجرى بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات، في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة.

ولفت إلى عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي، ما أثر على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وأثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية من المنتجات، وعلى السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً، في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.

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