غادة غزاوي: 7.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والسعودية في 2021

قالت غادة غزاوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا، إن مصر تعد ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية، بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار، منوهة بأن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت 6 مليارات دولار موزعة على نحو 500 مشروع.

وأضافت غادة غزاوي، أن مصر احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية خلال عام 2020، بإجمالي 160 رخصة، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية سجلت نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.

%42 انخفاضا في تدفقات الاستثمار العالمي

وأشارت غادة غزاوي، إلي أن هذه المؤشرات إيجابية جدا، في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

ولفتت غادة غزاوي، إلى أن التعاون بين مصر والسعودية يشهد زخماً كبيراً على مختلف الأصعدة، لا سيما التعاون التجاري، الذي يزداد عاما بعد آخر، حيث تخطى إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي عام 2021 ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.

الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تبني مشروعات ضخمة

وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016، ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري، وهو ما وضح في المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة منذ ذلك الحين حتى الآن.

وتوقعت أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة مزيدا من التعاون، حيث يعمل البلدان على زيادة الاستثمارات والتدفق التجاري، بفضل القرب الجغرافي فضلا عن الاتفاق في أغلب الملفات الإقليمية والعالمية.

وتشهد العلاقات المصرية السعودية التجارية العديد من الترابط والحركة التجارية، والتي تتميز بها البلدين.