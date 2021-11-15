القبض على قاتلي ربة منزل في البحيرة.. أنهيا حياتها لسرقة مصوغاتها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لغز العثور على جثة ربة منزل داخل عشة أعلى منزلها، بقرية كفر خضير التابعة لمركز شبراخيت، حيث تبين تورط نجل سقيقة زوجها وصديقه في حادث مقتلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ، مرتكبى الجريمة وهم «مصطفى.م.ع»، 20 عامًا، عامل بمطعم، و«السيد.س.ا»، 15 عامًا، طالب ونجل شقيقة زوج القتيلة، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على التخلص من المجنى عليها لسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبمواجهتها بررا جريمتهما بمرورهما بضائقة مالية الأمر الذي دفعهم إلى التسلل لسطح المنزل من خلال منزل المتهم الثاني الملاصق لمنزل القتيلة وقام المتهم الأول بالاختباء حتى صعدت للسطح وقام بضربها بسكين على رأسها فسقطت أرضا غارقة فى دمائها.

تعود الواقعة إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بورود بلاغا لمركز شرطة شبراخيت بمقتل المدعوة «نجوي.ع.ع»، 37 عامًا، ربة منزل داخل عشة أعلى سطح منزلها غارقة، وبمعاينة الجثة تبين وجود آثار طعنات .

ووجه اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بسرعة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة .