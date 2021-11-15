وزير الخارجية يتفق مع المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية 

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية «إيلفا يوهانسون» بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحُث حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، ولاسيما في ضوء الأهمية التي تحظى بها مصر كدولة مقصد ومعبر ومصدر للهجرة.

مصر تتبع نهجًا قائمًا على احترام حقوق المهاجرين واللاجئين

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشار إلى النهج الشامل الذي اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين.

وأضاف وزير الخارجية، أن الحكومة اتبعت نهجًا قائمًا على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، مؤكدًا على أهمية خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا كأحد الحلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

تعزيز التعاون بين الجانبان لخلق مسارات للهجرة

هذا، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية وذلك على ضوء احتياج السوق الأوروبي للعمالة المصرية الماهرة.

كما أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين، لافتاً للجهود التي تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من 6 مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري مما يعد نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن.

ومن جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية «إيلفا يوهانسون» عن كامل تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.