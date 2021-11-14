وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي على هامش منتدى «صير بني ياس»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى «صير بني ياس» السنوي، الذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

«شكري» ينقل تحيات الرئيس السيسي إلى الشيخ خليفة بن زايد

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي، كما أعرب وزير الخارجية عن التهنئة بنجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض EXPO 2020 وخروجه بصورة مشرفة.

العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين

وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين وتجذرها، معربا عن أهمية مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصري، خاصة في ضوء مؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري وما توفره مصر من بيئة تفضيلية للاستثمار فضلاً عما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات قومية ضخمة في مختلف المناحي.

المستجدات على الساحة العربية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين تناولا المستجدات على الساحة العربية لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والسودان، كما بحث الوزيران سبل تعزيز ركائز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي وما يتطلبه ذلك من تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة والترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي، كما أعرب وزير خارجية الإمارات عن اعتزازه بعمق واستراتيجية العلاقات القائمة مع مصر، ودعم بلاده لما تشهده مصر من طفرة تنموية اجتماعية واقتصادية ولكل ما يحفظ الأمن القومي للبلدين الشقيقين.